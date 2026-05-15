Meta di Sorrento – 100 grammi di cocaina pura, un controllo dei Carabinieri costa le manette a due persone

In strada, di Fiat Panda, ce ne sono tante ma i Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento decidono di fermarne una in particolare. Un controllo di iniziativa, nessuna soffiata, nessun pedinamento. Solo istinto e mestiere.

All’interno F. M., 34enne di Pompei già noto alle forze dell’ordine e una 29enne incensurata.

Non sono soli. A fargli compagnia come terzo passeggero, un panetto di cocaina di 107 grammi. Una quantità lontana dall’espressione “uso personale”, più vicina a un’idea di taglio e spaccio.

La perquisizione e il sequestro della droga costerà le manette a entrambi. Lui in carcere, lei ai domiciliari. Entrambi in attesa di giudizio.