Messico – Uccisa consigliera comunale nello stato di Campeche

In Messico, nello stato di Campeche, è stata uccisa in un agguato la consigliera giuridica del Comune di Palizada, Karina Aurora Díaz.

L’episodio è avvenuto lungo la calle Morelos, dove la consulente è stata assalita mentre si trovava a bordo del suo veicolo, colpita da almeno nove proiettili sparati da individui che si sono poi dileguati in moto.

Nonostante i tentativi di soccorso e il trasferimento d’urgenza all’ospedale municipale, la donna è deceduta durante le cure.