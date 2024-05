Messico – Ondata di caldo provoca blackout ed emergenza elettrica

Il Centro di Controllo Energetico del Messico ha reso noto che il Sistema Elettrico Nazionale è in stato di emergenza a causa della seconda ondata di caldo che ha colpito il Paese ed ha causato blackout in diverse regioni. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un’ora. L’elevata domanda di energia ha provocato interruzioni nella capitale e in diversi Stati. Il caldo intenso è accompaanto dall’assenza di pioggia con temperature che hanno superato i 45 gradi.