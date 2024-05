Messico – In arrivo l’ondata di caldo più alta della storia

Nei prossimi giorni il Messico vivrà l’ondata di caldo più alta mai registrata nella sua storia, lo hanno avvertito gli specialisti dell’Università nazionale autonoma del Messico. Le attuali condizioni climatiche permarranno durante il resto del mese di maggio e i primi giorni di giugno su tutto il territorio, ad eccezione della regione nordoccidentale. A questo scenario si aggiungono numerosi incendi boschivi in Messico e in America Centrale e la concentrazione di ozono causata dal caldo, per cui peggiorerà la qualità dell’aria.