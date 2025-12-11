MERCATORRE – Torna l’appuntamento con Artigianato, Vintage, Modernariato e Riuso a Torre del Greco

Artigianato, Vintage e Retró, Modernariato, Oggettistica, Arredamento, Indumenti, Vinili, esposizione d’arte, street food, musica e intrattenimento. Torna l’evento più atteso della città: Mercatorre!

L’appuntamento è fissato per Sabato 13 Dicembre (dalle 17:00 alle 24:00) e Domenica 14 Dicembre (dalle 10:00 alle 22:00), nella suggestiva cornice degli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco, dove si rinnova l’incontro tra memoria, creatività e identità cittadina.

Nato come mercato alternativo e diventato col tempo un vero e proprio simbolo culturale, Mercatorre è oggi una festa collettiva dedicata al riuso intelligente, all’arte e al vintage. Tra bancarelle e stand si potrà curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale, accompagnati da musica e un’atmosfera conviviale che richiama visitatori di tutte le età.

Arte e Cultura

Grande spazio, come sempre, sarà riservato all’arte contemporanea, con la Mostra d’Arte Collettiva allestita all’interno degli edifici del CoBar/Stecca. Più di venti artisti — tra pittori, fotografi e illustratori — esporranno le proprie opere, offrendo uno sguardo multiforme e vitale sulla scena creativa del territorio.

Street Food e Partnership

L’esperienza a Mercatorre sarà completata da un’attenta selezione Street Food, privilegiando la genuinità e i prodotti del territorio, spesso a Km 0. I visitatori avranno la possibilità di scegliere tra le diverse proposte gastronomiche grazie alla collaborazione con i nostri partner: Salumeria Bivio 77, con tante specialità culinarie locali, Upside Down, tipical food and drinks, e I am Ciro, street food della tradizione napoletana. Le specialità culinarie potranno essere accompagnate da un’offerta di vini selezionati o da una birra fresca.

Spazi e Musica

La manifestazione sarà arricchita da importanti iniziative culturali e sociali:

Scuola di Musica Moderna (SMuM) : Sarà presente la SMuM di Torre del Greco con due gazebo informativi per i ragazzi che desiderano iscriversi ai corsi. L’atmosfera sarà allietata da esibizioni musicali in acustico a cura degli allievi e docenti.

: Sarà presente la di Torre del Greco con due gazebo informativi per i ragazzi che desiderano iscriversi ai corsi. L’atmosfera sarà allietata da a cura degli allievi e docenti. Iniziativa di Futura Torre: L’associazione giovanile Futura Torre allestirà un proprio spazio per sensibilizzare sul tema della mancanza di spazi pubblici in città. L’iniziativa clou sarà la singolare “Tombola degli Spazi”, un momento ludico-educativo per discutere il futuro urbanistico.

Mercatorre continua a essere molto più di una fiera: è un rito urbano che unisce le generazioni, un laboratorio di idee e un invito a riscoprire la bellezza delle cose che tornano a vivere.

Ingresso gratuito. Vietato mancare!

Via Calastro 8/10 Torre del Greco (Na)

Ex Molini Meridionali Marzoli.