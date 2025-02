Mercato San Severino – Al via i lavori per la riqualificazione del depuratore

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione del depuratore comprensoriale “Alto Sarno” situato a Mercato San Severino (SA). Questo impianto, deputato al trattamento delle acque reflue di sette comuni distribuiti tra le province di Avellino e Salerno e delle acque industriali in uscita dal depuratore di Solofra, è oggetto di un’importante attività di modernizzazione. Sono stati consegnati, infatti, i lavori che consentono di potenziare la fase finale di filtrazione, finanziati per 1,7 milioni di euro attraverso i fondi PR CAMPANIA FESR 2021/2027. L’intervento mira a sostituire l’attuale filtrazione a sabbia, oramai obsoleta, con una tecnologia più avanzata su moduli “a tessuto”. Tale innovazione garantirà una rimozione dei solidi sospesi molto più efficace e ridurrà l’ingombro degli spazi, contribuendo a ottimizzare tutto il processo depurativo. I benefici dell’aggiornamento tecnologico si estendono oltre l’incremento dell’efficienza: il nuovo sistema consente anche una gestione più flessibile dell’impianto, eliminando le interruzioni necessarie per la pulizia e la manutenzione dei pannelli filtranti. Inoltre, il potenziamento comporterà un notevole risparmio energetico e una riduzione delle emissioni di CO₂, in linea con gli ambiziosi obiettivi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale. Durante la consegna dei lavori, svoltasi nei giorni scorsi presso la sede dell’impianto, erano presenti il Direttore dei Lavori, Ing. Emanuele Mariano Capasso, il rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da R.D.R. S.p.A. Società Benefit (Impresa Mandataria) e G.P.G. S.r.l. (Impresa Mandante) e il Responsabile del Progetto, Ing. Francesco Colella. La conclusione dell’intervento è prevista entro luglio 2025, segnando un primo e concreto passo verso il potenziamento del sistema depurativo complessivo. Questo investimento rientra in un più ampio piano di azioni frutto della sinergia tra Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano, volto a garantire un servizio depurativo sempre più performante, efficiente e rispettoso dell’ambiente, a beneficio delle comunità locali e del territorio.