Melito di Napoli – Nascondono droga e pistola in un garage, fermate due persone

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne ed un 17enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, per detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; gli stessi sono stati, altresì, denunciati per ricettazione.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Delle Alpi a Melito hanno controllato un garage in uso ai predetti, dove hanno rinvenuto all’interno di un’auto, ben occultati in un borsone, una pistola replica “Beretta” priva di tappo rosso, due radiotrasmittenti, dei passamontagna, un decodificatore di autovetture, degli auricolari e dei guanti.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto 49 targhe di motoveicoli provento di furto, 20 involucri di marijuana del peso di circa 23 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga ed una pistola modello “American Automatic Regina” calibro 6.35 mm con matricola abrasa.

Per tali motivi, i prevenuti sono stati tratti in arresto dal personale operante.