Massa Lubrense – Due marocchini senza permesso di soggiorno impiegati in un lido della costiera: denunciato e sanzionato imprenditore

Sicurezza alimentare e rispetto della normativa sul lavoro, le due direttrici lungo le quali si muovono i controlli dei Carabinieri della compagnia di Sorrento.

Continua la pressione dei militari della stazione di Massa Lubrense sugli stabilimenti della costiera. Grazie alla collaborazione del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, nuove opacità sono state rilevate in un lido di marina del Cantone.

Secondo quanto emerso da un’approfondita ispezione, l’amministratore unico della società che gestisce l’attività avrebbe garantito lavoro a due clandestini. Un uomo e una donna di origini marocchine, senza permesso di soggiorno.

Un impiego con retribuzioni difformi a quanto imposto dalla norma e in condizioni di sfruttamento.

Per l’imprenditore una denuncia per sfruttamento del lavoro e sanzioni che superano i 37mila euro.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.