Massa Lubrense – Droga in un deposito, arrestato 40enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Terranova a Massa Lubrense in un deposito in uso ad un uomo in cui sono state rinvenute, occultate all’interno di un contenitore, 39 bustine contenenti marijuana per il peso complessivo di circa 182 grammi, una busta con la stessa sostanza per un peso di circa 67 grammi, una pistola scacciacani priva di tappo rosso, 51 cartucce a salve, la somma di 700 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Gennaro Esposito, 40enne di Massa Lubrense con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.