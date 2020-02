Massa di Somma – Plastic free, il progetto Gori arriva nelle scuole

Ridurre il consumo di plastica attraverso piccoli e semplici gesti quotidiani, come portare tutti i giorni a scuola una simpatica borraccina e riempirla con acqua di rubinetto. È stato presentato questa mattina, presso l’Istituto Comprensivo “Radice”, alla presenza del Sindaco, Gioacchino Madonna, e dell’Assessore all’Ambiente, Nicola Manzo, il progetto Plastic Free strutturato da GORI per educare le nuovissime generazioni alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Nell’ambito di tale attività, avviata con successo dall’Azienda in tanti comuni, ha preso il via anche a Massa di Somma, quindicesimo comune ad aderire al progetto di educazione ambientale di GORI, la distribuzione delle borraccine ecosostenibili da 400 ml destinate a tutti gli alunni della scuola primaria. L’importante iniziativa si è sviluppata anche grazie alla proficua sinergia con l’Amministrazione Comunale ed è stata accolta positivamente da bambini e insegnanti, desiderosi di mettere in atto un’azione concreta per ridurre l’utilizzo della plastica monouso. “Una giornata speciale per i nostri bambini. In collaborazione con GORI trasmettiamo e lasciamo loro un messaggio di tutela e rispetto della natura e delle risorse che abbiamo a disposizione” il commento del Sindaco, Gioacchino Madonna. Tra le attività che saranno realizzate da GORI, anche la nascita di una piattaforma digitale di educazione ambientale e l’organizzazione di visite guidate presso le fonti e gli impianti di depurazione.