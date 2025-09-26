Massa di Somma – Mancanze d’acqua per il giorno 29. Ecco i dettagli

comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di MASSA DI SOMMA.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di lunedì 29 settembre 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

VIA SAN FRANCESCO

VIA SANTA CHIARA

VIA ROSE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta

che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.