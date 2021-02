Massa di Somma – Inaugurato il nuovo serbatoio “Pozzillo”

Nell’ottica dell’attenzione costante verso il territorio gestito e di un articolato programma di interventi finalizzato al potenziamento del servizio idrico, è stato inaugurato questa mattina, a Massa di Somma, il nuovo serbatoio denominato Pozzillo: un impianto riqualificato e rifunzionalizzato da GORI al fine di integrare la capacità del vecchio serbatoio e risolvere molteplici criticità. Con una portata media in uscita di 4 litri di acqua al secondo, e due vasche di accumulo che insieme contengono fino a 1000 metri cubi di acqua, esso consente, infatti, il superamento delle problematiche di distribuzione idrica per circa 1500 residenti del Comune di Massa di Somma. “Per la messa in esercizio del nuovo serbatoio GORI ha provveduto a rifunzionalizzare completamente l’impianto e realizzare le condotte idriche che alimentano tutto il sistema, al fine di assicurare l’autonomia per oltre 24 ore in caso di interruzioni sull’adduzione principale e risolvere i problemi legati agli abbassamenti di pressione – chiarisce il Responsabile Investimenti, Ingegneria e Servizi di GORI, Francesco Rodriquez –Il vecchio serbatoio, invece, è stato adeguato e l’intero complesso munito di impianto di telemisura e telecontrollo per la gestione da remoto con un sistema di partizione delle portate, per consentire l’alimentazione sia separata sia contemporanea dei due impianti. GORI, infine, ha proceduto anche alla realizzazione di una serie di opere civili nel pieno rispetto delle prescrizioni ambientali”.L’Azienda, infatti, ha provveduto al ripristino di tutta l’area esternadi pertinenza al serbatoio, alla regimentazione delle acque meteoriche, al rifacimento delle impermeabilizzazioni di coperturae degli intonaci, al ripristino delle vasche e all’adeguamento normativo dell’impianto elettrico in tutto il serbatoio, al fine di restituire alla comunità una struttura interamente efficientata.

“Oggi inauguriamo uno dei migliori serbatoi della zona vesuviana,un intervento molto atteso dai cittadini, realizzato nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici imposti dal Parco Nazionale del Vesuvio. Finalmente dotiamo il nostro territorio di un’infrastruttura fondamentale, grazie anche alla progettualità avviata dalla precedente amministrazione comunale e alla proficua sinergia con GORI – il commento del Sindaco, Gioacchino Madonna