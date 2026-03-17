Marigliano – Tentano il “cavallo di ritorno”: arrestati due giovani

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne, con precedenti di polizia, e un 17enne, entrambi di Giugliano in Campania, per estorsione.

In particolare, la vittima si è recata presso gli uffici di polizia per denunciare il furto della propria autovettura avvenuto poco prima e, proprio in sede di denuncia, è stata contattata da un uomo che le ha chiesto la somma di 800 euro per la restituzione del veicolo.

La donna, grazie alle indicazioni degli operatori, è riuscita a stabilire un punto di incontro per lo scambio senza destare sospetti nel soggetto.

Pertanto, gli agenti del Commissariato di Nola si sono recati nel luogo prestabilito per l’appuntamento dove l’indagato è sopraggiunto pochi istanti dopo insieme ad un complice che fungeva da palo; il 17enne, dopo aver ricevuto la somma pattuita dalla vittima, ha consegnato alla stessa un biglietto con l’ubicazione dell’auto, che è stata successivamente recuperata, mentre i due soggetti sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti.

Per tale motivo, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria.