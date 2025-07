Marigliano – Concessionaria di autovetture mette in vendita due veicoli con telaio contraffatto. denunciato un 26enne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, ha denunciato un 26enne di Marigliano, per riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato.

In particolare, gli agenti della Polizia Stradale di Nola, durante un servizio di polizia giudiziaria, hanno proceduto al controllo di due autovetture immatricolate in Italia ed in vendita in una nota concessionaria della zona. Difatti, dagli accertamenti esperiti sul telaio, sono apparse delle difformità rispetto ai caratteri impressi dalla casa costruttrice.

Pertanto, gli operatori hanno denunciato il prevenuto dopo aver riscontrato l’effettiva contraffazione dei numeri di telaio delle due autovetture risultate provento di furto.

L’attività svolta si inserisce nel più ampio contesto dei controlli della Polizia Stradale finalizzati a reprimere il traffico illecito di veicoli contraffatti che nel corso degli ultimi mesi, ha portato al sequestro di numerose autovetture rubate, contraffatte, riciclate e vendute ad ignari acquirenti da abili truffatori del settore automobilistico.