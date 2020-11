Marigliano – A bordo di scooter senza casco, assicurazione e privi della mascherina: quattro persone sanzionate

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Nola hanno notato in via Pontecitra a Marigliano due scooter, ciascuno con a bordo due persone senza casco.

I poliziotti hanno fermato i quattro, mariglianesi tra i 21 e 42 anni con precedenti di polizia, e li hanno sanzionati poiché non indossavano il casco protettivo e per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 perché circolavano oltre l’orario consentito; inoltre, i due conducenti sono stati altresì contravvenzionati per guida senza patente poiché mai conseguita, per mancata copertura assicurativa e per mancanza di documenti di circolazione, mentre i due veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

Infine, uno di essi è stato anche sanzionato poiché trovato in possesso di un involucro di circa 0,2 grammi di hashish.