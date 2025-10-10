Fonte Ansa

Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace

Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all’attivista venezuelana Maria Corina Machado. Lo ha annunciato l’Istituto Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo, in Norvegia.

Il premio va a una “coraggiosa e impegnata paladina della pace”, “una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente”. Così il comitato del Nobel leggendo la motivazione dell’assegnazione del premio a Corina Machado. Machado “riceverà il premio Nobel per la pace per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”, ha affermato il comitato nel suo annuncio.

Machado, si legge nelle motivazioni, “è stata una figura chiave e unificante in un’opposizione politica un tempo profondamente divisa, un’opposizione che ha trovato un terreno comune nella richiesta di libere elezioni e di un governo rappresentativo”.

E questo, sottolinea il Comitato, “è esattamente ciò che sta al cuore della democrazia: la nostra comune volontà di difendere i principi del governo popolare, anche quando non siamo d’accordo”.

Le motivazioni ricordano la catastrofica evoluzione del Venezuela negli ultimi anni “da un paese relativamente democratico e prospero a uno stato brutale e autoritario che ora sta attraversando una crisi umanitaria ed economica”. Ricordando come Machado si batté “per elezioni libere e giuste più di 20 anni fa” e come lei stessa disse, si trattava “di una scelta tra schede elettorali e proiettili”.

Il comitato ha voluto ricordare come Machado nell’ultimo anno, sia “stata costretta a vivere in clandestinità. Nonostante le gravi minacce alla sua vita, è rimasta nel Paese, una scelta che ha ispirato milioni di persone”.