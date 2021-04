Mare, Casillo (PD): “Castellammare, dati Arpac incoraggianti. Raccogliamo i frutti del nostro lavoro”

“I dati delle analisi effettuate dall’Arpac nelle acque antistanti la villa comunale di Castellammare di Stabia confermano la bontà del lavoro portato avanti in questi anni per ripristinare la balneabilità di questo tratto di costa. Il lavoro sinergico tra Regione Campania, Gori e le Amministrazioni Comunali, sta producendo i suoi effetti. La chiusura degli scarichi diretti a mare, l’allacciamento dei condomini, hanno azzerato l’arrivo in mare di reflui, rafforzando quanto abbiamo sempre sostenuto da anni. Ora bisogna accelerare le modalità per la bonifica dell’arenile per poter consegnare finalmente alla città il tratto di costa antistante la villa” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale.