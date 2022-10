Marcia per la pace – Anche San Giorgio a Cremano in piazza per la manifestazione organizzata dalla Regione Campania

Anche San Giorgio a Cremano presente alla Manifestazione per la Pace, organizzata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in Piazza Plebiscito, a Napoli. Il Sindaco Giorgio Zinno ha partecipato con una delegazione di studenti della città e dell’amministrazione per far sentire la voce della città da lui guidata, unendosi all’appello collettivo a favore della Pace, nella martoriata terra ucraina e in tutti i luoghi in cui predominano soprusi e logiche di guerra e violenza.

Alla presenza di oltre 100 Sindaci campani, consiglieri regionali, rappresentanti delle comunità straniere, sindacati, lavoratori, docenti, insieme al Presidente del Consiglio comunale Michele Carbone, al vicesindaco Pietro De Martino e ad una rappresentanza di consiglieri comunali, Il Primo Cittadino ha portato in piazza la voce della comunità sangiorgese per affermare con forza che le armi non rappresentano mai una soluzione; anzi, come ha detto la Senatrice Liliana Segre, che ha inviato uno splendido messaggio letto dall’attrice Tosca D’Aquino: “Occorre ottenere la pace con seri e proficui colloqui per un futuro fatto di convivenza pacifica e tolleranza”.

“Il confronto, la disponibilità all’ascolto e il rispetto del diverso sono i valori fondanti della pace – ha detto il Primo Cittadino – gli stessi che la nostra comunità ha fatto propri e che trasmettiamo ai nostri bambini attraverso le tante attività educative messe in campo con impegno, sempre in sinergia con le scuole. I giovani sono il nostro presente e il nostro futuro. Dobbiamo impegnarci tutti a creare cittadini consapevoli, che sappiano convivere in comunità di pace, ispirate ai valori della libertà e della democrazia”.