Marano di Napoli- Sequestro preventivo per indebite percezioni di contributi e finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19

GDF NAPOLI: INDEBITE PERCEZIONI DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICI

CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID19. ESEGUITO DECRETO DI SEQUESTRO DI BENI

DEL VALORE DI CIRCA 245.000 EURO NEI CONFRONTI DI DUE SOCIETA’.

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica quanto segue.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale

Antimafia partenopea, ha dato esecuzione in Marano di Napoli ad un provvedimento di sequestro preventivo

finalizzato alla confisca, anche “per equivalente”, di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per circa

245.000 euro nei confronti del figlio di un esponente di un noto clan attivo nell’area nord del capoluogo

campano.

Nel corso delle contestuali perquisizioni sono stati sequestrati anche denaro contante, oggetti d’oro, orologi di

pregio, effetti cambiari, polizze assicurative, depositi e titoli bancari.

Le indagini, eseguite dagli specialisti del Gruppo Tutela Spesa Pubblica, con il supporto dei colleghi del G.I.C.O.

dello stesso Nucleo e del Comando Provinciale, hanno avuto la finalità di reprimere le indebite percezioni di

contributi e finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Infatti, la normativa antimafia preclude a determinati soggetti condannati per reati di tipo associativo e/o colpiti

da interdittiva antimafia l’accesso a pubbliche provvidenze, siano esse sotto forma di contributi, finanziamenti

e/o altre agevolazioni.

Gli accertamenti eseguiti avrebbero consentito di accertare come il citato soggetto, legato da vincoli parentali ad

ambienti della criminalità organizzata, pur essendo colpito da interdittiva antimafia, omettendo le relative

informazioni in sede di richiesta di benefici economici connessi all’emergenza covid-19, avrebbe indebitamente

percepito sostegni finanziari pubblici.

L’attività dei finanzieri di Napoli si inquadra nel più ampio quadro delle azioni svolte dal Corpo a contrasto delle

frodi nel settore della spesa pubblica, al fine di assicurare il sostegno alla corretta attribuzione di importanti

risorse pubbliche e a favore dell’imprenditoria sana, soprattutto in un momento caratterizzato dalla crisi

economica legata all’emergenza pandemica.