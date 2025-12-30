Fonte sportellodeidiritti.org

Mar Baltico – Un passeggero 94enne di un traghetto cade in acqua e scompare

“Codice Oscar a dritta!”, un passeggero polacco di 94 anni è caduto in mare da un traghetto in rotta da Ystad a Swinemünde nel Mar Baltico. L’incidente è avvenuto il 28 dicembre e da allora risulta disperso. Secondo quanto riferito ai media, altri passeggeri hanno immediatamente notato la caduta del cittadino polacco e il capitano ha reagito prontamente. Ha quindi fermato immediatamente il traghetto e ha lanciato una richiesta di soccorso. Il traghetto “Skania” della Unity Line, che effettua diverse corse al giorno tra i due porti di Swinemünde, in Polonia, e Ystad, in Svezia, aveva già completato più della metà del suo viaggio di circa sette ore quando l’uomo è caduto in mare a circa 30 chilometri dalla costa di Rügen, più o meno all’altezza di Sassnitz. Il capitano ha lanciato una richiesta di soccorso alle 16:30 e alle 17:00 è stata avviata un’importante operazione di ricerca, con il coinvolgimento di squadre di soccorso provenienti da Svezia, Polonia, Danimarca e Germania. Un portavoce del Servizio tedesco di ricerca e soccorso marittimo (DGzRS) ha dichiarato al quotidiano “Bild”: “L’area di ricerca ha potuto essere circoscritta in modo efficace perché l’incidente è stato notato immediatamente. Inoltre, il Mar Baltico non era affatto in tempesta, con una velocità del vento di 4 nodi”.Faceva ancora freddo, però: la temperatura attuale dell’acqua del Mar Baltico è di 4 gradi Celsius. Temperature dell’acqua inferiori a 15 gradi Celsius riducono drasticamente le possibilità di sopravvivenza. Inoltre, il sole tramonta intorno alle 16:00, il che significa che le ricerche dei soccorritori in mare si sono svolte al buio, riducendo ulteriormente le loro possibilità di successo. Nonostante due elicotteri di soccorso abbiano partecipato alle ricerche del 94enne, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, le operazioni si sono rivelate infruttuose e sono state sospese dopo circa due ore. Il Skania, costruito nel 1995, ha servito altre compagnie prima di entrare nella flotta Unity Line, con una storia ricca e modernizzazioni, è un traghetto Ro-Pax della compagnia polacca Unity Line, operativo dal 2008 sulla rotta notturna tra Świnoujście (Polonia) e Ystad (Svezia), ideale per passeggeri e mezzi pesanti (capacità trasporto circa 950 passeggeri, 260 auto e 50 camion) offre servizi a bordo come ristoranti, bar, negozi e cabine, ed è noto per essere una buona alternativa marittima nel Mar Baltico.