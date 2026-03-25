Maltempo – Venti di burrasca in arrivo sul Nord-Ovest

A partire dal pomeriggio di oggi, un impulso perturbato proveniente dall’Europa settentrionale inizierà ad interessare le regioni settentrionali italiane. La formazione di un minimo al suolo sul golfo ligure attiverà inoltre un deciso rinforzo della ventilazione a partire dalle regioni nord-occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Valle d’Aosta e Piemonte, con raffiche di favonio nelle valli e adiacenti zone di pianura.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.