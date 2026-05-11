Maltempo – Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in Lombardia, Toscana e Umbria

Un flusso di correnti sud-occidentali su gran parte del territorio determinerà venti forti e di burrasca, specie sui settori interni ed appenninici centro-settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, lunedì 11 maggio, venti forti sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, specie sui rispettivi settori appenninici.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 11 maggio, allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l’Umbria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.