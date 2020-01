Maltempo – Protezione Civile Campania: allerta meteo per vento forte e gelo da domenica pomeriggio fino a lunedì sera

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e gelate.

Dalle 12 di domani, domenica 5 gennaio, alle 18 di lunedì sera, si prevedono su tutto il territorio “Venti forti settentrionali con locali rinforzi. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Gelate a quote basse”.

In ordine alle gelate, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda di prestare attenzione anche in assenza di nevicate: le temperature saranno infatti in diminuzione.

Si ricorda che, pur in presenza di allerta vento e gelo, il codice colore è Verde, non essendo previsti scenari di dissesto idrogeologico da piogge e precipitazioni.

La Sala operativa raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevedere e contrastare i fenomeni attesi sia attivando il monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso sia per quanto attiene alle previste gelate, anche in linea con i rispettivi piani di protezione civile.