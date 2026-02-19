Maltempo – In arrivo neve al Nord, venti fino a tempesta e forti mareggiate su gran parte del Paese

Una nuova perturbazione atlantica attraverserà velocemente l’intera penisola determinando precipitazioni diffuse, nevicate a quote localmente basse al settentrione ed un rinforzo generalizzato dei venti.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, giovedì 19 febbraio nevicate al di sopra dei 200-400 metri su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente, con apporti al suolo da deboli a moderati e al di sopra dei 600-800 metri su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Dal mattino di oggi si prevedono venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, in estensione a Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata, con raffiche di burrasca sui settori costieri esposti e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio, si prevedono venti da burrasca a burrasca forte, dai quadranti occidentali, sulla Sardegna. Attese violente mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata, per la giornata di giovedì 19 febbraio, allerta gialla in Umbria e su parte di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.