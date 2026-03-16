Maltempo – Ancora piogge e temporali al Sud, allerta arancione in Calabria e Sicilia

Un minimo depressionario tra le due isole maggiori e le coste nord-africane determina un significativo peggioramento delle condizioni meteo sull’estremo sud dell’Italia, con diffuse precipitazioni e forti temporali che, oltre ad insistere su Sicilia e Calabria, si estenderanno al resto delle regioni dell’arco ionico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, lunedì 16 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Basilicata, specie settori meridionali. Dalla tarda mattinata di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 16 marzo, allerta arancione in Calabria e su gran parte della Sicilia e allerta gialla in Basilicata e su parte di Puglia e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.