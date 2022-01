Maltempo – Allerta meteo per venti forti e mare agitato in Campania dall’1 al 2 febbraio

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti settentrionali con locali raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

L’allerta è in vigore dalle 6 di domani mattina, martedì 1 febbraio, fino alle 6 di mercoledì 2 febbraio e riguarda l’intero territorio regionale.

Si ricorda che per la criticità meteo legata ai fenomeni vento e mare non è previsto un codice colore.

Non essendo previste piogge e temporali con impatto al suolo tale da determinare un rischio idrogeologico, il codice colore è verde.

La Protezione Civile regionale raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di prestare attenzione alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché di controllare il verde pubblico.