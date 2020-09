Maltempo – Allerta meteo in Campania prorogata fino a martedì mattina

E’ in vigore sull’intero territorio regionale fino alle 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, l’allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore Arancione. Le precipitazioni saranno particolarmente consistenti nel pomeriggio di oggi, per poi diminuire progressivamente a partire dalla serata.