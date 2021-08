Maltempo – Allerta arancione in Lombardia, piogge e temporali al Nord

Una saccatura di origine atlantica si protende dal Mare del Nord fino alla Penisola Iberica, determinando correnti in quota sud-occidentali sulle regioni settentrionali italiane. Tale configurazione produrrà, nella giornata di domani, spiccata instabilità atmosferica, ad iniziare dai settori di Nord-Ovest, con attività temporalesca anche intensa.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di domani, mercoledì 4 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 4 agosto, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia e allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sull’intero territorio del Piemonte, su alcuni settori lombardi e sulla Provincia Autonoma di Trento*.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.