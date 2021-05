foto di repertorio

Malta – Arrestato narcos italiano. Sequestrati 5 chilogrammi di cocaina ed una notevole somma di denaro

Colpo allo spaccio di droga. La polizia lo stava pedinando da settimane perché sospettava fosse coinvolto in un traffico di droga: l’intuizione si è rivelata giusta e sono scattate le manette. Un italiano è stato arrestato perché trovato in possesso insieme ad un cittadino maltese di 5 chilogrammi di cocaina per un valore di 250.000 euro. I poliziotti della Drug Squad li hanno intercettati a St. Paul’s Bay, una località di Malta situata nella zona nord-est dell’isola, a 16 chilometri dalla capitale. Come riporta il sito della Polizia maltese, 2 dei 5 chili, sono stati sequestrati nell’auto dell’italiano, il calabrese C. C., di 49 anni. I due, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, erano in possesso di una considerevole somma di denaro.