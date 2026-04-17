Maldive – Turista spagnolo in luna di miele lotta per la vita dopo essere stato attaccato da uno squalo

Una luna di miele nel paradiso tropicale delle Maldive si è trasformata in orrore per una coppia di novelli sposi, con un marito che lotta per la propria vita dopo essere stato attaccato da uno squalo. Il giornale spagnolo El Periodico Mediterraneo ha riportato che l’uomo di 31 anni di Alicante, sulla costa sud-est della Spagna, è stato aggredito durante un viaggio turistico a Gaafu Alif Kooddoo. Si ritiene che i turisti siano entrati in acqua vicino a una fabbrica di lavorazione del pesce Si ritiene che l’orribile episodio sia avvenuto lunedì pomeriggio 13 aprile 2026 al largo di Kooddoo, una delle isole abitate dell’atollo Gaafu Alif, un luogo noto per l’elevata attività degli squali. La rivista subacquea Scubaverse ha reso noto che l’uomo è stato trasportato in elicottero in ospedale a Malé, ma le sue ferite sono risultate così gravi che i chirurghi sono stati costretti ad amputargli la gamba. “A causa di gravi vasi sanguigni danneggiati irreparabilmente irreparabili e di una prolungata ischemia degli arti (mancanza di flusso sanguigno), rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , i chirurghi sono stati costretti a eseguire un’amputazione”, hanno dichiarato i medici ai media. La presenza di squali vicino a fabbriche di lavorazione del pesce o zone di scarico degli scarti, spiega la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito, esperta di fauna selvatica, è un fenomeno noto, guidato principalmente dall’olfatto estremamente sviluppato di questi predatori, attratti dagli odori organici e dai fluidi corporei rilasciati nell’acqua. Gli squali sono attirati da sangue, fluidi corporei (urina, sudore) e scarti di lavorazione, che percepiscono a grande distanza. Nelle zone in cui le imbarcazioni scaricano scarti o vicino a impianti situati sulla costa, la concentrazione di squali può aumentare perché attirati da una fonte di cibo facile. In alcune zone, come in Islanda, la pesca degli squali (come lo squalo groenlandese) è stata storicamente legata alla lavorazione della loro carne. La pesca intensiva, inclusa quella di squali pelagici (spesso catturati accidentalmente, o bycatch), è legata anche alla lavorazione per il mercato delle pinne e della carne (palombo, verdesca), con l’Italia tra i principali importatori. Sebbene l’attrazione principale siano gli scarti, aree vicine a scarichi industriali ittici potrebbero presentare una maggiore presenza di squali, aumentando il rischio di incontri ravvicinati come l’attacco raccontato oggi. In sintesi, la lavorazione del pesce genera sottoprodotti che possono attirare gli squali nelle immediate vicinanze degli impianti, un comportamento che si inserisce nel contesto più ampio della predazione opportunistica.