Maddaloni – Buttol: “Non ci sono i requisiti per l’apertura al pubblico dell’isola ecologica di via Viviani“

In merito alle notizie di stampa riguardanti la chiusura dell’isola ecologica del Comune di Maddaloni, si precisa quanto segue.

Nella giornata di ieri, l’Azienda – unitamente al personale del Comune – ha effettuato un sopralluogo presso l’area di via Viviani per una verifica dei requisiti per la riapertura dell’isola ecologica. Verifiche che hanno dato esito negativo, in quanto l’impianto elettrico non risulta ancora funzionante, i servizi igienici non risultano ancora a norma e la pavimentazione è ancora incompleta, tanto che gli interventi di rifacimento non sono ancora terminati. Per questi motivi, secondo la Buttol, non ci sono i requisiti minimiper l’apertura al pubblico dell’isola ecologica di via Viviani.

Pertanto da lunedì il centro sarà presidiato dalla Buttol, ma non potranno esserci conferimenti sino a quando l’amministrazione non avrà fornito tutta la documentazione necessaria ai sensi del DM 8 aprile 2008 e successive modifiche.