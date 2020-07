Lutto nel mondo della musica e del cinema, morto Ennio Morricone

E’ morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta Ennio Morricone. Il grande musicista e compositore, premio Oscar e autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale aveva 91 anni. I funerali si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”. Lo annuncia la famiglia attraverso l’amico e legale Giorgio Assumma.