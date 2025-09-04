Fonte Ansa

Lutto nel mondo della moda: addio a Giorgio Armani

E’morto lo stilista Giorgio Armani. Aveva 91 anni. Lo ha annunciato il gruppo Armani.

“Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia’. È la frase con la firma di Giorgio Armani, bianca su fondo nero, che fa da epigrafe al post con cui la maison annuncia oggi la morte del suo fondatore.

‘Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire”, si legge nel comunicato firmato ‘I dipendenti e la sua famiglia’.