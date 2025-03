Foto da Wikipedia

Lutto nel mondo del cinema: addio ad Eleonora Giorgi

Lutto nel mondo del cinema, si è spenta all’età di 71 anni Eleonora Giorgi. L’attrice soffriva da mesi di tumore al pancreas, che aveva scoperto nell’autunno 2023. Nonostante tutto era spesso ospite in tv, senza mai rinunciare alla voglia di vivere. Era ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore, sostenuta dall’affetto dei figli Andrea e Paolo, dell’ex marito Massimo Ciavarro, della nuora Clizia Incorvaia e dall’amore per il nipotino Gabriele.