L’Ue chiede maxi risarcimento ad AstraZeneca per ritardi e violazione del contratto

L’Unione Europea ha chiesto al tribunale di Bruxelles di imporre una maxi multa ad AstraZeneca per i suoi ritardi nella consegna dei vaccini. La richiesta sarebbe di 10 euro a dose per ogni giorno di ritardo. L’Ue chiede inoltre un multa da 10 milioni di euro per la casa farmaceutica per ogni violazione del contratto che il giudice riuscirà ad accertare. Il verdetto è atteso il mese prossimo.