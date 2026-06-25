Liguria – Frodi nel noleggio di auto di lusso, 41 indagati

Sono in totale 41 le persone indagate, per ragioni diverse, di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato, al termine di un’indagine condotta dai poliziotti delle Squadre mobili e della Stradale di Siena e La Spezia.

Gli appartenenti all’organizzazione criminale, composta da 37 uomini e 4 donne, di età compresa tra i 32 e i 73 anni, operavano tra Campania e Toscana e in diversi Paesi esteri nel settore del noleggio di autovetture di lusso.

L’attività investigativa è stata avviata dopo la denuncia per appropriazione indebita presentata a La Spezia, nel febbraio del 2022, dal responsabile di una società di leasing agli agenti della Stradale.

Attraverso le indagini gli investigatori hanno scoperto un sistema criminale caratterizzato da una precisa ripartizione dei ruoli con la presenza di persone incaricate di reperire documentazione falsa, individuare prestanome e gestire le operazioni di trasferimento e occultamento dei veicoli.

Le auto di alta gamma venivano acquistate tramite contratti di noleggio a lungo termine ottenuti mediante la presentazione di documentazione fiscale, bancaria e reddituale falsa o alterata.

Una volta ottenuti i mezzi, questi venivano sottratti al circuito legale mediante un sistema accuratamente pianificato; venivano presentate false denunce di smarrimento delle chiavi o di furto dei veicoli, modificati gli elementi identificativi, applicate targhe straniere e infine trasferiti all’estero, ostacolandone il rintraccio.