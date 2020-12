Licola – Trovato in possesso di armi, fermato 44enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pozzuoli hanno controllato in via del Mare un’auto con a bordo un uomo che aveva indosso una pistola semiautomatica con matricola abrasa, completa di caricatore con 6 cartucce cal. 9×18 di cui una in canna; mentre nell’auto hanno rinvenuto un borsello con altre tre cartucce dello stesso calibro ed un coltello a serramanico della lunghezza di circa 15,5 cm.

V. P., 44enne puteolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.