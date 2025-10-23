Libri- In uscita “Dentro il Garage” di Cecilia Di Maio

Cecilia Di Maio è nata a Torre del Greco, ha studiato chitarra classica e diplomata in canto lirico e solfeggio all’accademia Bellini di Napoli nel 2001 e come cantautrice vince il festival etnico dedicato alla donna “Inedito per Maria” con la nuova compagnia della tammorra di Antonio detto ‘o Lione. Per diletto si occupa di pittura. Attualmente fa sperimentazione musicale, ed è in uscita un suo libro edito da Guida, intitolato “Dentro il garage” distribuito da Mondadori.

La presentazione avverrà a fine novembre presso la libreria Mondadori di Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele.

Ma perché ‘Dentro il garage’?

“Lo sai che in ogni stella c’è un camerino con tanti sogni? Ogni notte la nostra anima sale lì ed entra in scena: Sonia, per un evento fortuito, resta chiusa nel suo garage e quello che per lei all’inizio sembra un luogo angusto si rivela un luogo affascinante e misterioso, ricco di colpi di scena. Tra realtà onirica e misteriose lettere riscopre sé stessa e le varie sfaccettature dell’amore e della vita. Intraprende così un viaggio interiore che la conduce alla scoperta di un modo nuovo di vedere la realtà, scoprendo anche alcuni segreti appartenenti alla sua famiglia.”