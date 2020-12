Libia – Liberati i pescatori italiani

“I nostri pescatori sono liberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari.

Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa.

Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo.

Il Governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. È ciò che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi.

Viva l’Italia”. Così via social il ministro degli esteri Luigi Di Maio nell’annunciare la liberazione dei pescatori italiani bloccati in Libia da tre mesi.