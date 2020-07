Libia – Guardia Costiera libica spara sui migranti, tre morti

Tre migranti sudanesi sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la scorsa notte in Libia. La Guardia Costiera avrebbe aperto il fuoco sui migranti durante le operazioni di sbarco quando alcuni si stavano dando alla fuga. I profughi erano stati intercettati in mare e riportati a terra. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).