foto di repertorio

Libano – Esplosioni devastanti a Beirut, almeno 50 morti e 2750 feriti

Due terrificanti esplosioni hanno messo in ginocchio Beirut, la capitale del Libano. Due potentissime deflagrazioni nella zona del porto hanno fatto crollare palazzi e sollevato auto da terra, devastando l’intera zona. Secondo un primo bilancio provvisorio si contano almeno 50 morti e 2750 feriti. Da brividi le immagini che circolano sul web, con un esplosione molto simile a quella della bomba atomica che distrusse Hiroshima. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto, anche se sembra che la prima esplosione sia partita da una nave carica di fuochi d’artificio, mentre la seconda innescata in un deposito chimico. Si lavora per scavare sotto le macerie per estrarre le persone intrappolate.