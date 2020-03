Lettere – Sequestrate una pistola e marijuana in un terreno abbandonato

Una pistola e droga sequestrate dai carabinieri della stazione di Lettere in un terreno abbandonato di Via Bosco Ramoli. Nella sterpaglia rinvenute una rivoltella calibro 8 con matricola e marca abrasa, 33 proiettili dello stesso calibro e 2,4 chili di marijuana.

Il sequestro è stato operato contro ignoti. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o intimidazione.