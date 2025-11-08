Lettere – Sequestrate droga e una Revolver, arrestato 50enne

Controlli antidroga a Lettere nella serata appena trascorsa per i militari della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato G. P., 50enne del posto, operaio già noto alle forze dell’ordine.

Controllato in via Gradoni San Lorenzo, è stato trovato in possesso di 3 chili di marijuana suddivisa in 13 panetti e 500euro in contanti.

Ma la scoperta che non ci si aspettava è stata una Revolver Smith & Wesson con matricola parzialmente abrasa e 62 proiettili sequestrati dai militari.

L’uomo arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, è ora in attesa di giudizio.

L’arma verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.