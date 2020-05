Lettere – Scoperte e distrutte 525 piante di cannabis

Controlli a largo raggio disposti dal comando provinciale carabinieri di Napoli.

In un terreno demaniale sui Monti Lattari, in località Capo Mazzo, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo elicotteristi di Pontecagnano Faiano hanno localizzato 525 piante di cannabis indica alte tra i 70 e i 110 centimetri.

Prima sono state effettuate le operazioni di campionatura, poi le piante sono state distrutte lì sul posto.

Le indagini proseguono per individuare i coltivatori.