Lettere – Cannabis pronta per la raccolta, maxi sequestro dei Carabinieri

Sono gli occhi elettronici dell’elicottero dei Carabinieri a dare il segnale a chi è sulla terraferma. Una grossa piantagione si estende lungo il versante dei Lattari che si sviluppa da via Veragna di Porzio, territorio del comune di Lettere. Ci sono molti fusti, ormai giunti a maturazione.

Il percorso è complicato ma i militari della compagnia di Castellammare di Stabia riescono a raggiungere il punto indicato dagli elicotteristi del nucleo di Pontecagnano.

Si tratta di due grosse piazzole dove le piante di cannabis sono molto alte. Dai 150 ai 280 centimetri.

98 quelle sequestrate e distrutte in loco, un duro colpo alla produzione di stupefacenti.

Continuano gli accertamenti per comprendere chi fosse ad occuparsi dell’area.