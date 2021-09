Foto sscnapoli

Leicester – Napoli 2-2, le pagelle: Osimhen mostruoso, Anguissa si conferma. Male i due terzini

OSPINA 6: un’ottima uscita a valanga nel primo tempo, non ha colpe sui due gol inglesi. Rischia su un rinvio centrale regalando palla al Leicester. Bene nel complesso. Pronto

MALCUIT 5,5: molti buchi difensivi alle sue spalle, meglio in fase di spinta con qualche cross velenoso ma anche tanta imprecisione nella scelta finale. Arruffone (dall’84’ JUAN JESUS s.v.)

RRAHMANI 6: tiene bene la posizione, non ha colpe individuali sulle reti subite. Pulito negli interventi, sfiora il gol di testa nel finale. Preciso

KOULIBALY 6,5: ci mette sempre una pezza quando serve, si prende molte responsabilità in uscita. Unico neo il lancio dal quale parte l’azione della rete inglese ma ci mette personalità. Possente

DI LORENZO 5,5: fuori posizione sul gol di Perez, errore in uscita sul 2-0. Non una buona gara sull’out di sinistra. Distratto

ANGUISSA 6,5: da’ seguito all’ottima gara contro la Juventus con un’altra prestazione di quantità e qualità. Recupera tanti palloni, dimostra anche buone doti tecniche ed atletiche quando riparte sgusciando tra gli avversari. Conferma (dall’84’ PETAGNA s.v.)

FABIAN RUIZ 6: dopo un primo tempo in ombra si divincola dalla morsa del centrocampo inglese ed inizia a dettare gioco e geometrie. Si inserisce ed entra nell’azione del primo gol di Osimhen. Caparbio

LOZANO 5,5: ancora lontano parente del giocatore devastante ammirato lo scorso anno. Non manca qualche buono strappo, portandosi dietro il diretto marcatore, ma non sfrutta a pieno la sua velocità. Fallisce una ghiotta occasione di testa, non viene servito sempre a dovere. Rimandato (dal 64′ POLITANO 6,5: grande impatto sul match. Tanto movimento e spunti interessanti, allarga la retroguardia del Leicester con le sue sterzate. Pennella il cross per il secondo gol di Osimhen. Velenoso)

ZIELINSKI 5,5: si accende ad intermittenza, spreca un’ottima chance da due passi nella prima frazione. Fatica a cucire il gioco sulla trequarti, cala alla distanza. Opaco (dal 63′ ELMAS 6: buon contributo tra le linee, dialoga bene con i compagni. Gioca semplice senza strafare districandosi bene nello stretto. Concreto)

INSIGNE 6,5: sempre nel vivo del gioco agendo da vero regista offensivo. Vicino al gol in un paio di occasioni, come sempre importante anche nei ripiegamenti difensivi. Catalizzatore. (Dal 74′ OUNAS 6,5: entra subito in partita puntando gli avversari e contribuendo all’assalto finale. Spalletti ormai non rinuncia mai alla sua vivacità a gara in corso. Mina vagante)

OSIMHEN 8: autentico mattatore della serata. Mette in crisi la difesa inglese arrivando su tutti i palloni, anche quelli più impossibili. Sigla l’1-2 con una zampata a pallonetto che beffa Schmeichel, fa doppietta con una splendida frustata di testa. Brucia i difensori avversari anche quando sono in netto anticipo. Mostruoso