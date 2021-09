Leicester-Napoli: 2-2. Azzurri belli e spreconi, inglesi cinici e fortunati: finisce in parità con una rimonta firmata Osimhen

Finisce 2-2 tra Leicester e Napoli la gara di esordio tra i padroni di casa e gli azzurri. Un bel Napoli, a conferma dello splendido avvio di campionato, domina per tutti e 90 minuti al cospetto di un Leicester cinico e fortunato, che al 64°si ritrova sul doppio vantaggio, nonostante un predominio azzurro. Gli uomini di Spalletti dominano in lungo e largo sin dai primi minuti, rispondendo alla velocità tipica del calcio inglese, con una linea altissima ben guidata da Koulibaly ed Anguissa. Nonostante ciò Perez (9’) e Barnes (64’) riescono, nelle uniche due occasioni concesse dalla difesa partenopea a mettere i palloni alle spalle di Ospina. Quando tutto sembrava perduto Victor Osimhen abbina alla classe già mostrata nei primi 45 minuti, la precisone sottorete e con una doppietta di gran classe (69’ e 87’) riacciuffa una partita che, al termine dei 97 minuti di gioco, con un 2-2 che sta stretto agli uomini di Spalletti. Solo un grande Schmeichel su Lozano e la scarsa cattiveria di Zielinski ed Osimhen sottoporta del primo tempo, consentono agli inglesi di rimanere imbattuti nell’esordio continentale. Una risposta importante ricevuta da Luciano Spalletti dai suoi uomini che, nonostante il doppio svantaggio non hanno mai mollato e hanno sempre creduto in un risultato positivo, ampiamente meritato. Decisivo in ogni caso il mister degli azzurri, che con le sostituzioni giuste riesce a ribaltare l’inerzia di un match che sul 2-0 sembrava ormai segnato.

Tabellino

Leicester-Napoli: 2-2 (p.t. 1-0)

Napoli: Ospina, Malcuit (84′ Juan Jesus), Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Anguissa (84′ Petagna), Zielinski (63′ Elmas), Lozano (63′ Politano), Insigne (74′ Ounas), Osimhen. All.Luciano Spalletti

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Vestergaard, Evans (46′ Soyuncu), Bertrand, Perez (46′ Tielemans), Ndidi, Soumarè (78′ Maddison), Daka (70′ Lookman), Barnes, Iheanacho (88′ Vardy). All. Brendan Rodgers

Arbitro: Tiago Martins (Portogallo)

Marcatori: 9′ Perez, 64′ Barnes, 64′ Barnes, 69′ V. Osimhen, 87′ V. Osimhen

Note: espulso al 93′ Ndidi per doppia ammonizione. Ammoniti Soumarè, Di Lorenzo, Vestergaard, Soyuncu, Rrahmani.