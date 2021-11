Legia Varsavia – Napoli: 1-4. Azzurri in testa anche in Europa grazie ad un poker in rimonta

Il Napoli batte il Legia Varsavia per 4-1 grazie ad una rimonta nel secondo tempo firmata da Zielinski (51°), Mertens (75°), Lozano (78°) e Ounas (90°); di Emreli (10°) il gol dell’iniziale vantaggio del Legia. Partita dominata dagli azzurri, anche nel primo tempo, chiuso in svantaggio di un gol, ma con numerose palle gol non concretizzate. Nella ripresa azzurri più lucidi in zona 16 metri e grazie a due rigori riescono a ribaltare la gara, per poi dilagare nel finale.

Con la vittoria di oggi il Napoli passa al comando del girone, in attesa del match serale tra Leicester e Spartak Mosca, che potrebbe consentire agli inglesi di riagguantare l’undici di Spalletti.

Tabellino

Legia Varsavia- Napoli: 1-4 (pt 1-0)

Legia Varsavia: Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk, Rose, Ribeiro, Josué, Slisz (71′ Martins), Mladenovic, Kastrati (66′ Muci), Emreli, Luquinhas. All. Golebiewski

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Juan Jesus, Demme (64′ Lobotka), Anguissa, Elmas (64′ Politano), Lozano (82′ Ounas), Zielinski (73′ Mertens), Petagna (82′ Zanoli). All. Spalletti

Arbitro: Visser (Belgio)

Marcatori: 10′ Emreli, 51′ P. Zielinski, 75′ D. Mertens, 78′ H. Lozano, 90′ A. Ounas

Note: ammoniti Elmas, Jedrzejczyk, Miszta.

Foto sscnapoli.it