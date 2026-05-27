Lega Serie A sceglie Assocoral per “Campioni del Made in Italy”: il corallo e il cammeo di Torre del Greco raccontati con il Calcio Napoli

Torna “Campioni del Made in Italy”, il progetto di promozione internazionale sostenuto da Lega Serie A, MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nato per raccontare le eccellenze italiane attraverso un viaggio alla scoperta delle principali filiere produttive del Paese.

Il progetto unisce le bellezze dei territori, le competenze produttive e la forza comunicativa del calcio, raccontando all’estero l’Italia nella sua capacità di custodire la tradizione, generare creatività e guardare al futuro.

Diciassette città, venti squadre, venti filiere produttive e venti campioni diventano protagonisti di un racconto dedicato alle eccellenze delle città in cui vivono e giocano.

In questo contesto, Assocoral è stata selezionata come eccellenza italiana ed è stata abbinata al Calcio Napoli, rappresentando la tradizione di Torre del Greco nella lavorazione del corallo e del cammeo. Assocoral è inoltre l’unica realtà del comparto gioielleria presente all’interno del progetto.

Il video, pubblicato il 25 maggio nella sua versione integrale sulla pagina ufficiale di Lega Serie A, avrà una diffusione internazionale attraverso il network globale della Lega. I contenuti saranno inoltre rilanciati sui canali social, sia in versione integrale sia attraverso pillole dedicate.

“Siamo onorati di essere stati scelti per rappresentare l’eccellenza di Torre del Greco nella lavorazione del corallo e del cammeo”, dichiara Vincenzo Aucella, Presidente di Assocoral. “Desideriamo ringraziare di vero cuore ICE e MAECI per il sostegno a iniziative di questo valore, e Lega Serie A per aver messo a disposizione la propria rete di broadcasting, che consentirà a questi contenuti di raggiungere un pubblico internazionale. Crediamo molto nella promozione del nostro artigianato artistico e siamo convinti che il calcio possa rappresentare un grande attrattore per milioni di utenti nel mondo. Un ringraziamento va infine al Calcio Napoli per la collaborazione dimostrata”.

La partecipazione di Assocoral a “Campioni del Made in Italy” si inserisce in una più ampia programmazione di attività dedicate alla promozione internazionale del comparto del corallo e del cammeo. Un percorso che vede l’Associazione costantemente impegnata nello sviluppo di progetti credibili e strutturati, capaci di valorizzare l’identità produttiva di Torre del Greco e di rafforzarne il posizionamento nel panorama del Made in Italy.

In questa direzione rientrano anche iniziative recenti come la Giornata Nazionale del Made in Italy a Londra e la partecipazione dell’Associazione a fiere internazionali di rilievo, tra cui Las Vegas e Hong Kong, realizzate anche grazie al supporto di ICE.