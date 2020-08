Lega Pro – Cambia (per regolamento) il modo di raccontare la Turris: niente dirette testuali web e immagini fornite dalla Lega

La promozione della nostra amata Turris dalla Serie D alla Lega Pro, cambierà anche il modo di raccontare le gesta della nostra squadra del cuore. I regolamenti della terza serie, infatti, in merito al diritto di cronaca, sono molto più stringenti. In primo luogo non sarà più possibile fare dirette testuali sul web, questo diritto, infatti, è riservato alle sole squadre iscritte al campionato di Lega Pro, che potranno esercitarlo anche tramite le pagine social (in pratica solo l’Ufficio Stampa della Turris, tramite la pagina FB, potrà fare la cronaca testuale della gara). Non saranno poi più consentite riprese personalizzate; le immagini saranno fornite (dietro pagamento) dalla Lega Pro alle testate acquirenti. Anche per le interviste video di fine gara sarà necessario avere specifica autorizzazione dalla Lega. Come sempre noi cercheremo di stare al fianco della Turris, raccontandone le gesta e facendo informazione leale, rispettando i regolamenti imposti.